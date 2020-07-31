Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве

В Москве госпитализирована народная артистка России, Екатерина Жемчужная, пишут СМИ.

У Жемчужной возникли проблемы с давлением, сообщил источник Пятого канала. По этой информации, 76-летняя артистка жаловалась на плохое самочувствие в течение нескольких дней.

Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области в семье артистов. Служит в театре «Ромэн». Наибольшую известность ей принесли роли в картинах «Карнавал», «Королева Марго», сериалах «Обручальное кольцо» и «Кармелита».