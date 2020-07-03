В Берлине решили переименовать «расистскую» станцию метро

В берлинском метро планируется переименовать станцию метро с названием «Моренштрассе» в станцию «Улица Глинки» («Глинкаштрассе») из-за «расистского» подтекста первоначального названия.

Заменой названия займется Берлинская транспортная компания BVG, передает РИА «Новости».

Слово Mohren в средние века употреблялось в адрес темнокожих людей.

Станцию назовут в честь русского композитора Михаила Ивановича Глинки.

Ранее американская компания Dreyer's заявила, что откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie.