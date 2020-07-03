Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком

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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Гей-браки вторглись в православный мир

Очевидно, что география гей-браков продолжит расширяться и в Европе, и в мире в целомФото: REUTERS/Mark Blinch
Черногория легализовала гей-браки, сообщают СМИ. Можно прочесть даже о том, что она сделала это первой из православных стран, что стало «очень смелым и решительным поступком». В реальности все немного не так, жизнь пока еще не поспевает за пропагандой, но Черногория действительно стала полем для экспериментов беспринципного афериста, что может плохо для нее закончиться. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Каким будет мир без лидерства США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...

Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
Обсуждение: 97 комментариев
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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      Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
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              Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком

              3 июля 2020, 08:42

              Текст: Евгения Шестак

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              Наибольшее число россиян с онкологическими заболеваниями зарегистрировано в Архангельской, Брянской и Сахалинской областях, свидетельствуют данные Минздрава России.

              В этих регионах злокачественные образования впервые диагностировали у более чем 550 пациентов на 100 тыс. населения, передает RT

              В пятерке рейтинга также оказались Мордовия и Пензенская область, где этот показатель составил 548 человек. Далее следуют Орловская (546), Ярославская (543), Курская (537) и Ивановская (534) области, а также Севастополь (532).

              Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане – 163,6 случая на 100 тыс. населения. Также сравнительно невысокие показатели зарегистрированы в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

              В Санкт-Петербурге заболеваемость онкологией составила 506 случаев на 100 тысяч населения, в Москве – 385.

              В целом в России за год было выявлено 640 тыс. случаев злокачественных новообразований. Этот показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2018 годом. Общий уровень заболеваемости составил 436 случая на 100 тыс. человек.

              По мнению доктора медицинских наук, заведующего отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Константина Титова, рост числа впервые выявленных случаев связан, в частности, с улучшением качества диагностики.

              «В Москве и некоторых регионах страны начинают работать программы по скринингу... Также сейчас начинает улучшаться онкологическая настороженность врачей первичного амбулаторного звена, повышается ранняя диагностика рака», – пояснил он.

              В свою очередь главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн отметил, что показатель заболеваемости в Центральном и Приволжском федеральных округах выше, чем в среднем по стране.

              «Прирост, по сравнению с 2014 годом, в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах составил 10,9%, в Центральном федеральном округе – 10,4%. На Северном Кавказе заболеваемость злокачественными новообразованиями значительно ниже, чем в России в среднем (268,6 на 100 тыс. населения по сравнению с 436,1 в Российской Федерации). О чем это может говорить? К сожалению, речь идет не только о «здоровом населении», но и о недостаточном уровне обследования населения», – объяснил он.

              Ранее дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова сообщила, что высокий и очень высокий уровень солнечного излучения может вызвать рак кожи, для защиты необходимо использовать SPF-крем. 


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