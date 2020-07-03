Сенатор США захотел заставить Трампа рассказать о собственности за рубежом

Американский сенатор Том Юдалл сообщил о намерении заставить президента США Дональда Трампа раскрыть информацию о заграничной собственности.

Юдалл сообщил, что подана «поправка в закон о национальной обороне». В соответствии с ней от главы государства требуют раскрыть «финансовую информацию об иностранной собственности, которая принадлежит или находится под управлением организации Трампа».

Сенатор сообщил, что нужно понимать, не руководствуется ли президента США во внешней политике собственными деловыми интересами, передает РИА «Новости».

Поправка не касается национальной обороны, но если ее включат в законопроект и тот пройдет через Конгресс, то Трамп должен будет либо согласиться, либо наложить вето на закон. Конгрессу для преодоления вето требуется две трети голосов как в Палате представителей, так и в Сенате.

Напомним, в США активно обсуждалось нежелание Трампа публиковать свои налоговые декларации.