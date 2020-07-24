Академик РАН дал прогноз по изменению ситуации с коронавирусом после открытия границ

Возобновление международного авиасообщения никак не отразится, либо несущественно повлияет на ситуацию с коронавирусной инфекцией, поэтому россияне могут смело лететь за границу, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. За границу рейсы будут выполняться в Великобританию, Танзанию и Турцию.

«Я думаю, что возобновление международного авиасообщения никак не отразится, либо несущественно повлияет на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Сейчас уже очевидно, что все не так страшно, как казалось в начале. К осени – зиме так или иначе будет подъем, потому что вирус никуда не исчез из человеческой популяции. Думаю, бояться этого не надо, можно смело лететь за границу», – говорит Зверев.

На данный момент в аэропортах проводятся тщательные проверки, персонал и пассажиры соблюдают все меры предосторожности, что снижает до минимума риск заразиться COVID-19, продолжает вирусолог.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что одним из самых горячих направлений для россиян станет Турция.