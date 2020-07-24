Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в России якобы «очень тяжелое время» из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Трамп сообщил, что говорил с российским лидером Владимиром Путиным. Из этого разговора он сделал вывод, что Россия якобы проходит через «очень тяжелое время», особенно это касается Москвы, передает RT со ссылкой на Fox News.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор, в котором обсудил проблематику стратегической стабильности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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