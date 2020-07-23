В Самарской области заработают пять очистных сооружений по программе оздоровления Волги

Очистные сооружения, возводящиеся в Самарской области по национальному проекту «Экология», находятся в высокой степени готовности, сообщает правительство региона.

В рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», он предполагает снижение нагрузки по количеству сточных вод, ежегодно сбрасываемых в реку, в том числе благодаря внедрению лучших и современных технологий.

В результате реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2020 году на территории региона планируется ввести в эксплуатацию пять очистных сооружений, позволяющих значительно улучшить экологическое состояние сточных вод, сбрасываемых в Волгу, сообщается на сайте регионального правительства.

Эти очистные сооружения появятся на территории Самары, Октябрьска, Сызрани, два объекта – в Жигулевске. Строительство этих очистных сооружений началось в 2019 году. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит снизить объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, на 14 млн 640,88 тыс. кубических метров в год. Общая сумма на реализацию этих объектов составляет более 1,4 млрд рублей. Все объекты, запланированные на 2020 год, находятся в высокой степени готовности, на некоторых работы идут с опережением графика.

Так, например, готовность объекта в городском округе Жигулевск (село Богатырь) составляет более 90%, и в ближайшее время он будет введен в эксплуатацию с мощностью 200 кубических метров в сутки. Готовность объекта в городском округе Сызрань составляет более 70% процентов, он включает в себя внеплощадочную канализацию, очистные сооружения канализации, станцию ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. Только на реализацию этого объекта выделено более 216 млн рублей.

Реализация нацпроекта «Экология» в регионе находится под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Всего в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» до конца 2024 года на территории губернии планируется ввести в эксплуатацию 29 очистных сооружений.