Экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»

Историко-архивная экспертиза в рамках расследования убийства царской семьи подтвердила подлинность «екатеринбургских останков», заявил завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов.

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, – все это действительно останки императорской семьи и приближенных», – передает его слова РИА «Новости».

Пчелов добавил, что сейчас историческая экспертиза полностью завершена. Исследование проводила группа экспертов-историков.

«Причем не просто историков, а источниковедов, которые работают с историческими источниками, непосредственно знают, как их анализировать. Было проанализировано более 2 тыс. исторических источников – и письменных, и фотографических, и даже аудиозаписей. Из более чем 15 российских и зарубежных архивов был собран очень большой комплекс документов. Были найдены некоторые новые документы, некоторые документы – те, на которые не очень обращалось внимание предшественниками, – были заново проанализированы», – рассказал он.

По его словам, удалось достаточно полно восстановить картину происходившего в дни перед гибелью царской семьи и после жестокого убийства Романовых.

«Следственный комитет поставил вопросы – что происходило, начиная с отречения Николая II, и дальше: их перевоз в Сибирь, Тобольск, в Екатеринбург, и прочее. Так что это очень масштабная была экспертиза», – сказал историк.

Пчелов отметил, что некоторые вопросы у исследователей остались – их нельзя разрешить «исходя из состояния современной источниковой базы», так как некоторые документы просто не сохранились. Но это только «частные вопросы», «основная картина прояснена», сказал он.

Исследователь напомнил, что конкретной идентификацией найденных останков занимались генетики. Генетическая экспертиза проводилась в нескольких научных центрах, которые были независимы друг от друга.

В понедельник сообщалось, что СК подтвердил подлинность останков семьи императора Николая II, которые были найдены в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом. В РПЦ заявили, что с вниманием относятся к заявлению СК об установлении подлинности останков.