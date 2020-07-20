Китай задумал ввести санкции против Nokia и Ericsson

Власти Китая рассматривают возможность введение экспортных ограничений для европейских телекоммуникационных компаний финской Nokia и шведской Ericsson, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Введения санкций в отношении Nokia и Ericsson произойдет в случае, если страны – члены Европейского союза вслед за США и Великобританией начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G, передает ТАСС сообщение американской газеты.

По сведениям СМИ, министерство коммерции Китая обсуждает введение экспортных ограничений для финской Nokia и шведской Ericsson, что повлечет за собой препятствия в отправке за рубеж их продукции, произведенной на территории КНР. Другой собеседник издания уточнил, что указанные меры будут применены лишь в случае худшего сценария развития событий, при котором европейские страны запретят использование оборудования китайских поставщиков для создания 5G.

Напомним, что 19 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским фирмам запрещается вести торговлю.

Ранее газета ВЗГЛЯД предположила, что американские санкции в сторону Huawei способны полностью изменить привычную картину мира.