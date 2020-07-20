Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам коронавируса

Парад Победы и голосование по поправкам к Конституции не привели к вспышкам коронавируса, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Глава государства отметил, что в борьбе с коронавирусом России удается выходить с минимальными потерями за счет строгости соблюдения ограничительных мер, передает РИА «Новости».

Путин сказал, что «в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность 8,10,11,13, в некоторых странах больше 15%». «У нас 1,5%. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше», – подчеркнул президент.

Он объяснил низкий показатель летальности в России несколькими причинами, назвав в первую очередь гибкость системы здравоохранения, подготовку специалистов и «способность государства мобилизовать ресурсы».

«В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями», – заявил Путин.

Ранее Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции. По его словам, эта работа «была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию». «В высшей степени демократически все было организовано и, насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», – сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с Эллой Памфиловой.

Путин констатировал высокий уровень обеспечения демократических процедур во время голосования по поправкам к Конституции, а также назвал идеальным обеспечение безопасности во время пандемии коронавируса при проведении голосования. «Результаты работы – я сейчас говорю не про политические результаты, а просто технические, эпидемиологические – говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально», – заявил глава государства.

Как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, высочайший уровень голосования по поправкам к Конституции был достигнут благодаря работе избиркомов и лично главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также доступу наблюдателей.