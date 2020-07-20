Минюст потратил свыше 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ

В 2019 году Минюст России выплатил свыше 1,1 млрд рублей по решениям Европейского суда по правам человека, сообщает Счетная палата.

Для оплаты поступило более 1,2 тыс. решений ЕСПЧ. Осуществлены выплаты на общую сумму более 1,1 млрд рублей с учетом курсовой разницы – 66,8% «от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд рублей».

К 1 января было 10 неисполненных решений ЕСПЧ на сумму свыше 850 млн. В 2019 году их не оплатили, так как документы пришли слишком поздно, передает ТАСС.

Кроме того, в полном объемы были произведены выплаты по решениям российских судов на сумму 228,4 тыс. рублей.