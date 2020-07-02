Новак заявил о значительной роли ОПЕК+ в условиях появления «черных лебедей»

ОПЕК+ сохраняет значительную роль в условиях появления «черных лебедей» – труднопрогнозируемых и редких событий, имеющих значительные последствия, заявил глава Минэнерго Александр Новак, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На текущий момент роль [ОПЕК+] остается большой, так как рынок достаточно разнороднен. Очень много в последние годы появляется «черных лебедей», которые непредсказуемы, которые очень сильно влияют на рынок. Кто мог предсказать, что на 28 млн баррелей упадет спрос? Такого даже в кошмарном сне невозможно было себе представить», – цитирует Новака ТАСС.

«Несмотря на то, что я сторонник рыночных методов, инструментов, тем не менее факты показывают, что определенная координация в нужные моменты, в критической ситуации – достаточно эффективно сглаживает те негативные последствия, которые возникают при волатильности и постоянной синусоиде баланса спроса и предложения», – добавил министр.

Новак также сообщил, что вопрос создания координирующих органов наподобие ОПЕК+ всерьез обсуждается в ряде отраслей, кроме нефтяной, – например в газовой отрасли.

«Все больше [ведется] дискуссий о том, чтобы начать практику как в нефтяной отрасли: объединение ведущих производителей в регулировании и в других отраслях, причем не только в топливно-энергетическом комплексе. Звучат такие предложения и в газовой отрасли», – сказал он. «Такие вопросы серьезно обсуждаются. Предложения звучат и в алюминиевой отрасли», – добавил Новак.

Международная «Глобальная энергетика и международные политические риски» Валдайского клуба, соорганизатором которой выступает Азербайджанский центр анализа международных отношений, была задумана еще прошлой осенью.

Конференция является ответом на пожелание президентов России и Азербайджана о проведении совместного мероприятия ведущими экспертными центрами двух стран. В октябре 2019 года президент Ильхам Алиев принял участие в пленарном заседании «Большого Валдая» в Сочи.

Москва и Баку сталкиваются с примерно одинаковым набором политических рисков, способных существенно повлиять на рыночную конъюнктуру. Среди них – ситуация вокруг Ирана, санкции против нефтегазового сектора, обострение отношений США и КНР, угрозы трубопроводной инфраструктуре, ситуация в Сирии, региональные конфликты на пространстве ближнего СССР и др.

Недавние шоки на мировых энергетических рынках, а также глобальный экономический спад из-за эпидемии COVID-19 лишь повышают актуальность конференции.

В рамках конференции будет представлен новый доклад Валдайского клуба «Политические риски для мировой энергетики: от ресурсного национализма до «молекул свободы» и климатического оружия».

В первый день работа конференции проходят выступления министров энергетики России и Азербайджана Александра Новака и Парвиза Шахбазова. Во второй день работа пройдет в закрытом формате.

Работа конференции будет организована в комбинированном режиме: российские эксперты соберутся в студии телекомпании «МИР», а приглашенные участники примут участие в работе по видеоконференцсвязи. Аналогичная схема проработана и с азербайджанской стороны.