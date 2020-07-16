Туристам в Исландии предложили необычный способ борьбы со стрессом

Любой желающий может записать свой крик, который позже включат на просторах Исландии. Таким способом предлагается избавится от стресса и снять напряжение, инициатива запущена министерством туризма Исландии.

«Вы многое пережили в этом году и похоже, что вам нужно идеальное место, чтобы отпустить ваши эмоции», – говорится на специально созданном для «крика» сайте.

Запись крика будет транслироваться из колонок, которые установлены по всей Исландии. На сайте опубликованы видео, как среди живописных пейзажей раздаются крики людей со всего мира. Свои крики или послания записали и отправили на сайт жители Лос-Анджелеса, Лондона, Мюнхена, Гамбурга и других городов.

Таким способом организаторы надеются привлечь туристов в страну, ведь после виртуального крика захочется покричать на просторах Исландии в реальности.

Специалисты отмечают, что крик помогает снять стресс и «выпустить пар».

Напомним, Исландия в очередной раз была признана самой безопасной страной в мире, она заняла первое место в глобальном индексе миролюбия.