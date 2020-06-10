Названа самая безопасная страна в мире

Самой безопасной страной в мире в очередной раз признана Исландия, занявшая первое место в глобальном индексе миролюбия (GPI), который публикует аналитический центр «Институт экономики и мира» (IEP).

На второй позиции Новая Зеландия, на третьей – Португалия. Также в десятку самых лучших стран по этому показателю входят Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария, передает РИА «Новости».

Россия сохранила 154-ю позиции, при этом составители доклада отмечают, что показатели России по категориям «Безопасность и защита», «Милитаризация» и «Продолжающийся конфликт» улучшились. Также увеличился общий показатель страны за год – на 1,3%. Эксперты указали при этом, что в России снизилось количество убийств: с более 20 инцидентов на 100 тыс. человек до менее 10 случаев.

Россию составители доклада включили в группу «Россия и Евразия», туда также вошли страны постсоветского пространства: Украина, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Молдова, Белоруссия.

В этом регионе самой миролюбивой страной стал Казахстан, занявший 70-е место, хотя, в стране, по показателям «Охрана и безопасность», произошло резкое падение.

Всего в рейтинг включено 163 страны. Заключительные строчки рейтинга занимают Ирак, Сирия Афганистан.

Global Peace Index – индекс, разработанный социологами и экономистами международной группы экспертов Института экономики и мира (IEP). Список составляется ежегодно с 2007 года.