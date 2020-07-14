Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижался на 3 копейки, составив 70,94 рубля, курс евро опустился на 7 копеек – до 80,44 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 42,12 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».