В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 20 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 25 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер прогнозируется южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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