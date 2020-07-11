Аэропорт Крыма впервые за пять лет принял рейс из Владивостока

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11 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
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              Аэропорт Крыма впервые за пять лет принял рейс из Владивостока

              11 июля 2020, 13:45

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток – Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.

              На онлайн-табло аэропорта Симферополя сообщается, что самолет приземлился в 12.16 мск, передает ТАСС.

              В пресс-службе аэропорта уточнили, что этот борт выполнил первый в новейшей истории прямой рейс из Приморья в Крым.

              «Ранее на этом направлении были единичные рейсы, например, в 2015 году, но с промежуточными посадками в других аэропортах. Загрузка рейса свидетельствует о популярности маршрута», – сказал гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

              Первый самолет из Владивостока в аэропорту Симферополя встретили водной аркой приветствия. Boeing 747, высота которого 8 метров, а размах крыла 65 метров, прошел сквозь направленные друг на друга из пожарных автомобилей струи воды.

              «После открытия авиасообщения с Владивостоком география полетов в Крым расширилась до 56 направлений», – добавили в пресс-службе.

              Напомним, с 1 июля Крым открыл полноценный туристический сезон для жителей России, для крымчан сезон стартовал 15 июня.

              Туристам в крымских санаториях не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса.

              В регионе ввели правила безопасного отдыха: его необходимо проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря.


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