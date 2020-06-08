В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг программы «Бесогон ТВ»

Президент Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова и телеканала «Россия 24», который не стал повторять один из выпусков его программы «Бесогон ТВ».

«Я не знаю, было ли у них общение, но за последнее время после выхода, скажем так, нашумевших выпусков «Бесогона», я не знаю, было ли общение, но я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и с аргументацией канала», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, доносил ли Михалков свою позицию до президента.

На уточняющий вопрос о том, какова реакция Путина на позицию режиссера и саму ситуацию, Песков ответил: «Я не могу сказать, мне неизвестно просто об этом».

22 мая выпуск авторской программы «Бесогон ТВ», показ которой обычно проходит на телеканале «Россия 24» и на видеохостинге YouTube, вышел только на платформе YouTube. По данным пресс-службы Михалкова, причиной перевода программы на эту платформу стало снятие выпуска повтора «Бесогон ТВ» от 1 мая, его канал должен был транслировать еще раз 2 мая. 6 июня новый выпуск «Бесогон ТВ» также вышел на YouTube.

Холдинг ВГТРК ситуацию не комментирует, передает ТАСС.