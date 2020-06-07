Франция захотела сблизить Россию с Европой

Франция пытается не допустить, чтобы Россия «отдалялась» от Европы, заявил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Россия и Франция придерживаются разных позиций в вопросах урегулирования ряда международных кризисов, но Европа не заинтересована в том, чтобы «Россия отдалялась» от нее.

Ле Дриан заявил о попытках, «не поступаясь принципами и солидарностью с союзниками», «сблизить» Россию с Европой «и побудить к курсу на основе многосторонности», передает ТАСС со ссылкой на The Telegram.

Он заявил, что сегодня мир «не разделен двумя блоками, как в конце 1940-х годов». Как подчеркнул министр, «последние недели» продемонстрировали, что «европейцы там, где есть возможность для диалога и международного сотрудничества в интересах общего блага».

Ле Дриан заявил, что «думает о нашем здоровье, о нашей планете, о коллективной безопасности». Он считает, что Европе необходимо «выбрать путь, предполагающий твердость в защите интересов и открытость к настоящему многостороннему диалогу», если она намерена быть «силой на службе глобализации с человеческим лицом». По его словам, такой «путь не является ни холодной войной, ни политикой соглашательства».

«Мы с нашими партнерами работаем над этим каждый день», – сказал он.

Напомним, Франция заявила, что не видит предпосылок к возвращению к «большой восьмерке» с участием России, так как не устранены конкретные причины отказа от этого формата.

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