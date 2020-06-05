Венесуэла потребовала от Франции выдать спрятавшегося в посольстве Гуаидо

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подтвердил слухи о том, что незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо укрывается в посольстве Франции, и потребовал его выдачи правосудию.

«Мы надеемся, что эти правительства (Испании и Франции) будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы, и предадут беглецов от правосудия в руки венесуэльского правосудия», – передает РИА «Новости» слова Арреасы в интервью радио Union.

По словам министра, Гуаидо является непосредственным участником «Операции Гедеон» – попытки морского вторжения с целью убийства президента Николаса Мадуро, поэтому он «обязан венесуэльскому правосудию и народу Венесуэлы».

Говоря о посольстве Испании, Арреаса указал на укрывшегося там Леопольдо Лопеса, который якобы является инициатором «Операции Гедеон».

Лопес, как утверждает глава МИД, продолжает участвовать в заговоре против действующего правительства, находясь на территории испанской дипмиссии.

В начале мая глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль сообщил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков в Венесуэлу. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США. Американец заявил, что наемники должны были взять под контроль аэропорт и доставить туда Николаса Мадуро, которого планировалось вывезти в США.

Позже стало известно, что представители венесуэльской оппозиции в октябре 2019 года заключили контракт с американской ЧВК Silvercorp на оказание «услуг» по свержению президента Николаса Мадуро. На шестистраничном договоре между венесуэльской оппозицией и ЧВК Silvercorp оказалась подпись лидер оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Вашингтон отрицает свою причастность к событиям в Венесуэле.

МИД Венесуэлы намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) и Совбез ООН для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику.