Главный раввин России назвал срок открытия синагоги в Москве

Предположительно московская Хоральная синагога откроется для верующих не раньше середины июня, заявил рассказал главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич.

«В самое ближайшее время мы нашу Хоральную синагогу пока не планируем открывать. Решили еще немного подождать, поскольку основные праздники у нас прошли. В середине июня, наверное, начнем потихоньку разворачивать деятельность с соблюдением всех необходимых требований безопасности. А эту [неделю] пока еще проведем дома», – передает ФАН комментарий раввина.

По его словам, вне зависимости от эпидемиологической ситуации люди должны быть заняты духовным ростом.

«Вся наша деятельность – это продвижение к Всевышнему. Человек всегда должен быть устремлен к самым высоким идеалам», – отметил Шаевич.

Кроме того, раввин России уверен, что людям всего мира нужно сделать определенные выводы и вынести уроки из произошедшего.

«Надо бережно, ответственно относиться к тому, что у нас есть, ценить это. Вариантов, откуда это пошло, много. Начиная от того, что кто-то съел летучую мышь, и, заканчивая тем, что некая лаборатория упустила момент выхода наружу этого вируса. Все это показывает, что мы очень уязвимы в этом мире, и нужно более вдумчиво относиться к тому, что нас окружает – и природа и люди, которые живут рядом», – подчеркнул Шаевич.

Также он предположил, что мир уже не будет таким же, каким был до вспышки коронавируса.

«Невозможно уже представить, что все вернется на круги своя, и все будет так же, как и было. В какой-то степени все обязательно будет по-другому. Во всяком случае, наши дети и внуки будут жить в другом мире», – подытожил главный раввин России.

Ранее в Роспотребнадзоре разработали рекомендации по постепенному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений. Одновременно присутствовать в храме во время богослужения могут максимум 10 человек.