Монтаж летних кафе начался в Москве

Монтаж летних кафе стартовал в Москве, всего планируется открыть около 3 тыс. таких заведений, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Монтаж летних веранд в Москве стартовал на этой неделе, право на размещение летних кафе получили почти три тысячи организаций», – сказал Ефимов, передает РИА «Новости».

По его словам, примерно такое количество летних кафе открывается в Москве ежегодно, они пользуются большой популярностью у горожан.

«В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен, приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях. Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса», – заявил Ефимов.

Заместитель мэра добавил, что основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

«Сезон летних кафе обычно длится до 1 ноября, все это время госинспекция по недвижимости будет осуществлять контроль за соблюдением правил работы и мер безопасности. Демонтаж всех конструкций должен быть выполнен до 15 ноября», – уточнил начальник государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что необходимость носить маски для жителей Москвы сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, это может произойти в октябре или позже.