Финский эксперт: Меры безопасности на участках в России принимаются, чтобы глас народа был услышан

Взгляд
30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
Разделы

Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
Перейти а раздел…

Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
Перейти а раздел…

Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Для Саакашвили открыли дорогу во власть

    В чем суть основных поправок в Конституцию

    Вторая волна коронавируса: главное

      Перейти а раздел…

      Россияне опробовали голосование рядом с домом

      Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
      Подробности...

      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
              Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим житьГлавврач Коммунарки предположил, кто выбросил медкарты умерших пациентовГенсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с РоссиейКурс властей Украины не одобряют две трети жителей страны
              В Москве трагически погиб известный танцор и хореограф Максим ПарфеновПакистан обвинил Индию в нападении на здание биржиАскольд Запашный объяснил причину разорения Cirque du SoleilВ Сети отреагировали на назначение Шнурова генеральным продюсером RTVI
              Чиновники Минобороны задержаны в Петербурге по делу о создании ОПГЭксперт объяснил значение принятого в Китае закона о нацбезопасности ГонконгаГрузия назвала условия допуска россиян в странуВ МВД усомнились в том, что Волочкова не знала о карантине в Дивеево

              Главная тема


              Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

              сила в деньгах


              Эксперт: Американцев в споре с Турцией о С-400 подвела вера в доллар

              угроза распада


              Политолог оценил вероятность смены формы правления на Украине

              союзники по НАТО


              СМИ: Трамп оскорблял Меркель во время телефонных разговоров

              Видео

              новый тренд


              Польская молодежь меняет свое мнение о России

              изменения в Конституции


              Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

              либеральная идеология


              Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

              крайний оптимизм


              Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Финский эксперт: Меры безопасности на участках в России принимаются, чтобы глас народа был услышан

              30 июня 2020, 16:05

              Версия для печати

              Международный эксперт, политолог и правозащитник из Финляндии Йохан Бекман посетил избирательный участок №2214 в Петербурге и дал оценку организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

              «Я думаю, что голосование организовано очень хорошо, учитывая текущие условия пандемии. Все устроено очень безопасно, на каждом участке есть медперсонал, который ухаживает за избирателями, меряет температуру, обеспечивает средствами индивидуально защиты. Работа участков организована очень эффективно. Все эти меры осуществляются, чтобы голос народа был услышан и итоговый результат был объективным», – приводятся слова Бекмана в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Он отметил, что увиденное экспертами на протяжении нескольких дней их «удовлетворило». Бекман напомнил, что голосование проводится в тяжелых условиях пандемии. «Каждый сотрудник на участках знает свои задачи и отлично их соблюдает, все сделано на максимально высоком уровне», – подчеркнул правозащитник.

              По словам эксперта, многие другие страны могут перенять опыт проведения подобного мероприятия.

              Также доцент университета Хельсинки выразил свое несогласие с фейковыми новостями в западных СМИ.

              «Этот опыт будет однозначно полезен другим странам. Россию давно критикуют за плохую организацию выборов. Организовано широкое наблюдение, больше 15 тыс. наблюдателей в одном только Санкт-Петербурге, присутствуют иностранные эксперты по всей стране. Также постоянно появляются выдуманные и фейковые новости в западных СМИ, присутствую попытки манипуляции процесса голосования. На избирательных участках в России все максимально прозрачно, поэтому я не понимаю, откуда берутся подобные новости», – сказал Бекман.

              Также эксперт сравнил проведение выборных мероприятий в России и других странах и высоко оценил транспарентность и технологичность плебисцита.

              «Во многих странах наблюдателей нет вообще. В других государствах нет подобной открытости, как в России. Дистанционное голосование, КОИБы, все это очень интересно. Сейчас существует уже несколько поколений этого аппарата отечественного производства. Выборы в России действительно максимально прозрачны. В некоторых странах нет вообще наблюдателей, в Финляндии нет никакой местной наблюдательской миссии. В США нельзя наблюдать на выборах вообще», – пояснил эксперт.

              Бекман не оставил без внимания и сами поправки в Конституцию, отметив несколько их них.

              «Российское голосование – очень резонансное событие, историческое событие. Это главная политическая реформа новой России. Поправки в конституцию отражают разные направления жизни граждан России. Есть много интересных моментов, такие как «вера в бога». Это очень интересный пункт, так как присутствует в последнее время антихристианские движения. Также очень интересно определение брака, как союза мужчины и женщины. Это тема №1 в политике Европы на данный момент», – сказал он.

              Эксперт из Белоруссии, председатель центрального совета МСКОО «Русь молодая», директор Центра современных социальных технологий «ЦССТ» Сергей Сергеевич Лущ также отметил высочайший уровень организации голосования, его открытость и доступность.

              «Прежде всего, отмечу, что отличного организован процесс голосования как в Москве, так и в Петербурге. Процесс проходит транспарентно, в условиях открытости и доступности. Высокий уровень мер предпринятых, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Это и санитарная обработка помещений, и замер температуры избирателей, поэтому можно сказать, что это – беспрецедентный опыт проведения голосований в условиях пандемии. Во многих странах мира политическая жизнь практически замерла, а это может иметь свои последствия», – указал он.

              Депутат парламента Белграда Драгинья Влк высоко оценила уровень проведения голосования.

              «Мне очень интересна внутренняя политика Российской Федерации и все то, что мы увидели, было организовано на очень высоком уровне. Я не могу сказать, что я этого не ожидала, но я очень хотела я воочию увидеть все меры, предпринятые для проведения мероприятия. Даже сегодня, при посещении участка мы удостоверились, что люди с ограниченными возможностями могут сделать свой выбор, что очень-очень важно. Все иностранные эксперты единогласно считают, что выборы организованы на очень высоком уровне. Я имею в виду как безопасность избирателей, так и то, что каждый россиянин может сделать свой выбор», – заключила эксперт.

              Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

              Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

              По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............