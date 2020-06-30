В Раде Украины создали объединение противников Лукашенко

В Верховной раде Украины собрали подписи для создания межфракционного объединения «За демократическую Белоруссию», сообщил депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.

«Просим вас объявить на пленарном заседании Верховной рады о создании межфракционного депутатского объединения «За демократическую Белоруссию», – говорится в тексте соответствующего обращения на имя председателя парламента Украины.

В качестве руководителя объединения предложен Гончаренко. Копию обращения с подписями он опубликовал в Facebook.

По словам Гончаренко, в работе объединения примут участие депутаты от «Европейской Солидарности», «Голоса», депутатской группы «За будущее» и внефракционные народные депутаты.

«Зачем такое объединение? В августе в Белоруссии будут очередные президентские выборы. Эти выборы стали причиной того, что нынешняя власть начала масштабные репрессии против оппозиционных кандидатов, общественных деятелей, блогеров, обычных людей. Все это делается для того, чтобы дать сфальсифицировать выборы и в очередной раз «переизбрать» Александра Лукашенко», – написал депутат.

Также он добавил, что объединение поможем белорусам «создать демократическое, свободное и действительно независимое государство».

«Мы сделаем все возможное, чтобы информировать международные организации о ситуации в Белоруссии, помогать белорусским политическим заключенным и обычным людям выйти на свободу», – объяснил он.

Напомним, в Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. После окончания этапа сбора подписей семь человек продолжают участие в избирательной кампании. При этом главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой.

Евросоюз может ввести санкции против руководства Белоруссии, если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

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