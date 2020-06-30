ВЦИОМ зафиксировал рост активности избирателей на голосовании по Конституции

После четырех дней голосования по поправкам в Конституцию выросла активность избирателей, которые намерены прийти на участки для голосования не позже 30 июня, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отметили, что абсолютное большинство россиян знает о датах проведения плебисцита по поправкам к Конституции – 92%, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Половина опрошенных ВЦИОМ россиян заявила, что планирует проголосовать до 30 июня включительно (51%, из них 25% уже приняли участие в голосовании на момент опроса 28 июня).

На общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ 1 июля скорее всего придет много людей, – так считают 70% планирующих голосовать россиян. Обратного мнения придерживаются 19%.

При этом, отмечают социологи, большинство респондентов скорее придут отдать свой голос добровольно, по собственной инициативе – такого мнения 81% опрошенных.

Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности избирателей, скорее достаточными (74%) или даже избыточными (9%). О том, что предпринятых мер недостаточно, сообщают 7%.

Говоря об участии в голосовании, 72% планирующих голосовать выражают мнение, что участие в голосовании – это гражданский долг человека, его обязанность. Каждый четвертый (26%) считает, что участие в голосовании – личное дело человека, а не обязанность или долг.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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