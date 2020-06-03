Азербайджан запретит гражданам выход на улицы из-за вспышки коронавируса

Власти Азербайджана из-за вспышки заболеваний коронавирусом рассматривают возможность запрета для граждан покидать дома с пятницы по понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В среду в Азербайджане зафиксировано 325 случаев заболевания, общее число заболевших составило 6260. Скончалось 76 человек. Нынешний прирост самый большой с начала эпидемии. Поэтому и решено ужесточить меры карантина.

Более конкретно правительство объявит о решениях 4 июня. Предполагается также запрет на пользование частным транспортом. Приостановят деятельность большинства предприятий и учреждений, закроют магазины и объекты общепита.