Путин поддержал ограничение закупок госкомпаниями иностранных товаров легкой промышленности

Президент Владимир Путин на совещании по ситуации в легкой промышленности счел своевременным и справедливым введение ограничений на закупки компаниями с госучастием импортных товаров легкой промышленности.

«Предложение о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, считаю абсолютно востребованным, своевременным и, главное, справедливым, потому что эта отрасль пользуется за рубежом достаточно большой государственной поддержкой», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Один из участников встречи, глава совета директоров группы компаний «Русская кожа» Игорь Сурин в ходе своего выступления поблагодарил президента за неравнодушное отношение к отрасли, отметив, что ему нередко приходится слышать мнение, что легкая промышленность – не такая важная отрасль для российской экономики.

«Игорь Николаевич, я никогда не считал, что легкая промышленность какая-то второсортная по сравнению с другими отраслями производства, ничего подобного», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что в этой сфере стране «есть куда развиваться». «Насколько я себе представляю по имеющимся у меня документам, у нас объем импорта чуть ли не в два раза превышает в стоимостном выражении то, что производит собственная промышленность России. Поэтому нам есть куда развиваться: и на внутренний рынок двигаться, его завоевывать рыночными же способами, и у нас огромный экспортный потенциал. Поэтому я как раз считаю, что это очень важное направление нашей совместной работы, даже не сомневайтесь», – заверил президент.

Кроме того, Путин поручил главам Минфина и Минпромторга Антону Силуанову и Денису Мантурову проанализировать, как на практике работают меры поддержки малого и среднего бизнеса в легкой промышленности.

«Прошу вас вместе с Мантуровым Денисом Валентиновичем, вместе с коллегами из отрасли посмотреть еще раз, как на практике работают те меры, о которых вы сказали, меры поддержки МСП. И какие предприятия отрасли легкой промышленности могут воспользоваться этими мерами, а какие – все-таки нет. И в каком реально состоянии они находятся», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что исходя из такого анализа при необходимости нужно будет донастроить систему поддержки.

Ранее в среду президент отметил, что этой весной спрос на продукцию легкой промышленности резко упал. В связи с этим он призвал защитить интересы работников, трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей.