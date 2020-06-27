Дано объяснение беспрецедентной активности наблюдателей за голосованием по Конституции

«У людей есть интерес и желание быть причастными к этому историческому моменту. В этом причина такого успеха института общественного наблюдения. Этот институт состоялся на наших глазах», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он отреагировал на информацию о регистрации более 500 тыс. общественных наблюдателей за ходом голосования по поправкам к Конституции.

«Регистрация более 500 тыс. наблюдателей – это, действительно, беспрецедентный случай. Это происходит из-за интереса к голосованию, к поправкам. Люди понимают значимость этого исторического голосования», – считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Людей привлекла максимальная открытость общественных палат. «Названная цифра неконечная. Потому что прием заявок идет включительно до вечера вторника. Число наблюдателей вырастет. Та открытость, которую продемонстрировала Общественная палата России и региональные палаты, вызывает ответное желание, готовность людей принимать участие в наблюдении», – уверен собеседник.

Малькевич назвал происходящее формированием гражданского общества. «Меня, как человека, который видит все это изнутри, очень радует активность людей. На некоторых участках регистрируется до восьми наблюдателей. Это гарантия открытости и достоверности результатов голосования», – полагает Малькевич.

В субботу председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о регистрации более 500 тыс. наблюдателей за голосованием по Конституции.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что общественные наблюдатели будут требовать полного соблюдения всех тех стандартов, которые были предложены ЦИК.

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