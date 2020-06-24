Брат найденного залитым в бетон в Астрахани ребенка знал об убийстве

Старший брат 12-летнего мальчика, найденного залитым в бетон в Астрахани, знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, правоохранители узнали о том, где находится тело ребенка, после очередного опроса его старшего брата.

«Брат ребенка знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, пока информация не вскрылась в ходе его очередного опроса», – сказал источник РИА «Новости».

Степень его участия в преступлении пока устанавливается.

Напомним, подозреваемой в убийстве собственного ребенка и сокрытии останков его тела в бетоне в Астраханской области является местный экс-депутат и общественница Галина Морозова.

По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер. При этом семья ребенка пыталась запутать следствие, сообщая, что его видели около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения.

Тело ребенка нашли в бетоне под полом дома его старшего брата. Морозову арестовали.