Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению работы библиотек

Роспотребнадзор предложил выдавать книги в библиотеках без контакта с посетителями, а сами книги перед повторной выдачей хранить в библиотеке не менее пяти дней.

«Роспотребнадзор на основании предложений Минкультуры подготовил и утвердил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках», – отметили в ведомстве.

«Организовывается прием книг после использования в короба (корзины), хранение осуществляется на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном помещении. Повторное использование возвращенных книг и журналов проводится через пять дней», – говорится в размещенных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях.

Кроме того в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции ведомство предлагает выдавать книги в библиотеках без контакта с посетителями.

«Предусматривается возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждение получения книги читателем онлайн», – подчеркивается в тексте документа.

Также ведомство рекомендует временно отказаться от проведения массовых мероприятий в библиотеках.

«Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и другие) в помещениях библиотеки осуществляются после принятия решений высших должностных лиц субъектов РФ о возобновлении такой деятельности на территории субъектов в учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов деятельности в условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» , – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Роспотребнадзор разъяснил правила посещения музеев на фоне COVID.