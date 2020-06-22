Россиянам предложили зажечь «Свечу памяти» онлайн

В связи с ситуаций с коронавирусом число участников акций, посвященных Великой Отечественной войне, в День памяти и скорби ограничено, но любой желающий может принять участие в акции «Свеча памяти» онлайн, сообщила глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Она подчеркнула, что «даже в это непростое время долг каждого из нас – вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и в День памяти и скорби зажечь свечи памяти в честь своих героев», передает РИА «Новости».

Указывается, что акции в городах России пройдут «с соблюдением всех мер безопасности», число участников решено ограничить.

«Однако каждый из нас может зажечь свою электронную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф», – сказала Амельченкова.

Возможность зажечь свою «Свечу Памяти» появится и в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram, сообщает Министерство просвещения России.

Напомним, в канун Дня памяти и скорби жители российских городов зажгли свечи и лампады в рамках акции «Свеча памяти» и проекта «Огненные картины».

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