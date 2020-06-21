День медработника в Москве отмечают более 180 тысяч специалистов

Более 180 тыс. медиков отмечают в столице профессиональный праздник – День медицинского работника. Поздравления и благодарность медикам направил мэр Москвы Сергей Собянин и заммера столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Этот год стал особенным для наших врачей. Пока Москва временно взяла паузу и находилась на самоизоляции дома, столичное здравоохранение не останавливалось ни на минуту. Наша система выстояла даже в дни самой пиковой нагрузки. (...) Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то - в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. Спасибо за ваш труд и спасённые жизни!» – приводится поздравление Раковой в Telegram-канале столичного оперштаба по коронавирусу.

«Московское здравоохранение сегодня – это прежде всего люди. Врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, акушеры и многие другие, кто каждый день работает ради жизни и здоровья москвичей», – подчеркивают в оперштабе.

Отмечается, что в сфере здравоохранения в столице трудятся более 48 тыс. врачей, более 50 тыс. медсестер, около 9 тыс. фельдшеров, 2,5 тыс. акушерок, 2,5 тыс. рентгенлаборантов. Более половины из них – младше 45 лет. Самому молодому специалисту – 18 лет, самому старшему 92 года. При этом наиболее многочисленной специальностью являются врачи –педиатры, терапевты и врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи.

Медицинских работников поздравил также мэр Москвы Собянин. «С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители скорой помощи, ординаторы, студенты - все медицинские работники! Спасибо за тысячи спасенных жизней. Как никогда, в самый сложный период для здравоохранения за многие последние годы – в период борьбы с коронавирусом – вы проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества. Мужество, преданность делу, заботу и участие к тем, кто нуждался в вашей помощи.

Искреннее спасибо от имени москвичей, от меня лично. Низкий вам поклон», – написал градоначальник на своей странице «Вконтакте».

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с медработниками в формате видеоконференции, в ходе которой поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что с самых первых дней вспышки коронавируса врачи «на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил».

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.