Песков отметил негативное влияние пандемии на отношения между странами

Пандемия вместо мирового единения спровоцировала антагонизацию некоторых стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела, действительно, к антагонизации некоторых стран», – заявил Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Позиция России с самого начала распространения в мире неизменна, добавил он.

«[Президент Владимир] Путин с самого начала отстаивает необходимость взаимодействия на международном уровне и считает, что это абсолютно неотъемлемая часть процесса восстановления [после пандемии]», – отметил представитель Кремля.

Россия с начала пандемии предлагала помощь Китаю и другим государствам в борьбе с вирусом, после этого России помогали другие страны.

«Путин в последние два месяца работал в режиме очень высокой насыщенности телефонной дипломатии, и все его зарубежные собеседники говорили с ним о взаимодействии в области борьбы с коронавирусом, все говорили о необходимости единения усилий в плане антикризисных мер», – сказал Песков.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 7889 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 576 тыс. 952 случая заболевания. Накануне, 19 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7972.