Похмелкин предложил отказаться от кода регионов в российских автономерах

На сегодняшний день код региона в автомобильных номерах не несет никакого смысла, поэтому стоит полностью от него отказаться и прийти к системе единых федеральных номеров, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Ранее СМИ сообщили, что в МВД России утвердили изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров. Теперь трехзначный код региона сможет начинаться не только с единицы или семерки, как было принято раньше, но и с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

«Я вообще думаю, что стоит прийти к системе федеральных номеров и отказаться от региональной привязки. Учитывая, что у нас все-таки единая система правил дорожного движения, единый автотранспорт, никакой необходимости регистрировать автомобиль по субъекту федерации нет, налог на транспортное средство платится по месту регистрации собственника, а не автомобиля, ничего не поменяется», – говорит Похмелкин.

Если полностью отказаться от кода региона в номерах, продолжает эксперт, то, во-первых, появится больше знаков, которые можно будет просто использовать для единых федеральных номеров. Во-вторых, такое решение проблемы будет более рациональным, так как регистрационный номер можно будет получить абсолютно в любом подразделении. И в-третьих, это освободит от дискомфорта многих приезжих, которые отличаются «чужими номерами».

В УГИБДД Свердловской области заявили, что не намерены в ближайшее время использовать номера с кодом региона 666, так как номеров с кодом 196 хватит еще на несколько лет вперед. При этом Похмелкин объясняет это решение желанием избежать не «числа зверя», а коррупции.

«Это красивый номер, привязка к региону. Соответственно, они опасаются, что все будут за ним гоняться. Да и раньше была такая практика: чтобы получить «красивый номер», нужно либо заплатить большие деньги, либо иметь хорошие связи. То есть это были своего рода люди особой касты, которых, вроде как, гаишники не трогали. Поэтому, возможно, в Свердловской области таким образам либо действительно хотят избежать случаи коррупции и привилегий, либо просто делают вид, что хотят это сделать», – считает Похмелкин.

Ранее руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло предупредил россиян, что автомобильный регистрационный номер с кодом региона 666 не сможет «отдалить» жителей региона от бога, как и «приблизить» к нему.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД