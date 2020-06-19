Систему водоснабжения в Красноярском крае решили модернизировать по нацпроекту

В рамках федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Экология») в Красноярском крае до 2024 года будет реконструировано 25 объектов водоснабжения на сумму 2,8 млрд рублей, сообщил министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Евгений Афанасьев.

Афанасьев сообщил, что «до 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» планируется реализовать мероприятия по строительству и реконструкции 25 объектов питьевого водоснабжения на сумму 2,8 млрд рублей», передает ТАСС.

Проекты реализуют в Дивногорске, Лесосибирске, Минусинске, Канске, Бородино, Шарыпово, Уяре, Хатанге, Богучанском, Емельяновском, Идринском, Минусинском, Кежемском, Курагинском и Сухобузимском районах.

Реализация этих проектов позволит увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, с 88,6% до 92,9%, а в городах края – с 99,2% до 100%, отметил министр.

В нацпроект «Экология», рассчитанный на 2019-2024 года, включены 11 подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

Ранее Липецкую область поставили в пример по реализации нацпроекта «Чистая вода».