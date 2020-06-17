Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Певец Филипп Киркоров прокомментировал критические замечания в свой адрес из-за видео, в котором поп-король предстал в образе десантника-гея.

«Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль», – передает телеканал «360» его слова.

Киркоров уточнил, что снялся в пародии на самого себя, а не на бойцов ВДВ. Также артист отметил, что ролик имел своей целью показать, что певцу образ десантника не подходит. В этом случае он призвал предъявлять претензии режиссерам видео и организаторам съемок.

«Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!» – недоумевает певец.

Также он добавил, что не слышал угроз в свой адрес, так как находится на самоизоляции с семьей.

«Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу. Не читаю, не слежу, полностью занимаюсь своей семьей», – отметил он.

Напомним, на видео Киркоров выступил в образе десантника-гея. Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.

Представитель артиста Екатерина Успенская заявила, что Киркоров не должен извиняться перед десантниками, так как в юмористическом скетч-шоу о ВДВ исполнял только написанную для него роль.