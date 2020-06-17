Борис Джонсон попал в аварию

Автомобиль, в котором ехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попал в небольшое ДТП в центре Лондона, пострадавших нет, сообщил официальный представитель канцелярии главы британского правительства.

«Премьер находился в машине, никто не пострадал», – приводит слова представителя офиса Джонсона РИА «Новости».

Очевидцы ДТП рассказали, что водитель машины, в которой находился премьер, был вынужден резко затормозить после того, как на дорогу выбежал участник митинга курдов. Следовавший за машиной Джонсона автомобиль охраны столкнулся с ней, слегка помяв бампер.

Виновника ДТП задержала полиция.

Напомним, в прошлом году в Британии произошло смертельное ДТП с участием американского дипломата Энн Сакулас. В результате аварии погиб 19-летний британец Гарри Данн.