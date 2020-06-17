Погибший в Ингушетии росгвардеец не участвовал в перестрелке

Сотрудник Росгвардии, погибший в результате перестрелки в Назрани, не участвовал в конфликте и не применял оружие, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудник Росгвардии приехал домой на обед. В это время велась стрельба, одна из пуль попала в него, и он погиб на пороге дома. Сам в конфликте не участвовал, оружия не применял», – сказал ТАСС источник.

По его словам, на месте происшествия не обнаружили служебное оружие и боеприпасы. Источник уточнил, что, скорее всего, они были похищены участниками конфликта.

Напомним, во вторник сотрудник Росгвардии и полицейский погибли в результате перестрелки в Назрани. По предварительным данным, инцидент произошел из-за земельного конфликта. Возбуждено уголовное дело, в Назрани усилены меры безопасности.