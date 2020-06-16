По факту перестрелки в Ингушетии заведено уголовное дело

После перестрелки в Ингушетии, в которой погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел на окраине Альтиевского административного округа Назрани. Местные жители устроили перестрелку, четверо мужчин скончались, трое доставлены в медицинское учреждение с различными ранениями.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и оборудования, а также следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – заключило ведомство.

Напомним, Росгвардия подтвердила, что в ходе перестрелки погиб сотрудник ведомства. Также сообщалось, что в конфликте погиб полицейский. По предварительным данным, инцидент произошел из-за земельного конфликта.