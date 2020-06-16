Житель Польши попытался устроить акт самосожжения перед зданием парламента

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16 июня, вторник | Последнее обновление — 16:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Ударные беспилотники США разместят на авиабазе в Эстонии
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»
Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома
Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США
Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Тотальная война против результатов эпохи Просвещения
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии
Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
Расизм в голливудских фильмах
Обсуждение: 9 комментариев
В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
День России запомнится красочными видеопредставлениями
В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в МосквеПодробности...
Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу
Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминацииПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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