Еврейский музей в Москве отреагировал на объявление о найме работника «славянской внешности»

Еврейский музей и центр толерантности в Москве возмущен действиями субподрядчика по поиску персонала, который в описании вакансии бармена для музейного кафе указал, что кандидаты должны быть «славянской внешности», заявил гендиректор музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», – приводятся слова гендиректора на сайте музея.

По мнению Бороды, то, что в данном описании оказался упомянут Еврейский музей и центр толерантности, кажется «неправдоподобно абсурдным».

Он подчеркнул, что организация ведет более сотни образовательных и просветительских программ в области гражданского и межкультурного воспитания, «одна из целей которых – сделать так, чтобы в нашем обществе не появлялись данные формулировки».

Также Борода уточнил, что когда в команду Еврейского музея приходят новые люди, очень важно, чтобы человек разделял вышеупомянутые ценности и транслировал их не только из-за должностных обязанностей, но и в повседневной жизни.

Гендиректор музея уточнил, что сотрудничество с субпотрядчиками, ответственными за открытие вакансии о найме бармена «только славянской внешности», прекращено.

Вакансия Еврейского музея о найме бармена-официанта была размещена на сервисе Restojob, к настоящему времени она удалена. В описании вакансии несколько раз повторялась формулировка, что кандидаты должны быть гражданами России «славянской внешности».

Ранее владелец и главный администратор сайта «Двач» Нариман Намазов призвал сервисы «Авито», ЦИАН и «Яндекс» запретить «ксенофобные объявления» в разделе аренды недвижимости, где указывается, что квартира сдается «только для славян».

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