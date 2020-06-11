Путин провел переговоры с королем Иордании и президентом Вьетнама

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Также по инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

В ходе разговора, российский лидер обсудил с королем Иордании борьбу с коронавирусной инфекцией. «С обеих сторон отмечена важность консолидации усилий международного сообщества для преодоления последствий пандемии и выражена готовность к участию в такой совместной работе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Абдалла II обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня, в частности, ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования.

Кроме того, президент России провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Нгуен Фу Чонгом.

Глава Вьетнама поздравил Путина и весь российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и Днем России.

«Выражено обоюдное удовлетворение состоянием российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Особо отмечено, что в этом году исполнилось 70 лет дипломатическим отношениям двух стран», – отмечает пресс-служба Кремля.

Также лидеры обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Была дана высокая оценка сотрудничеству и взаимопомощи в борьбе с распространением COVID-19, включая поставку средств диагностики и индивидуальной защиты, а также направление российских специалистов во Вьетнам.

«Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Обозначена заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества, в том числе при максимальном использовании потенциала Соглашения о свободной торговле между Евразэс и Вьетнамом. Отмечена важность кооперации на энергетическом направлении – как в рамках действующих проектов по добыче углеводородов, так и путем запуска новых, в частности в сфере электрогенерации и мирного атома», – говорится в сообщении.

Главы государств подтвердили настрой на укрепление взаимодействия по международной и региональной проблематике с учетом председательства России в 2020 году в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, а Вьетнама – в АСЕАН и на Восточноазиатском саммите.

Накануне Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом: лидеры выразили глубокую озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями.

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