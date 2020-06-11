Россиян предупредили о ливнях и грозах в праздники

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 6-10 градусов, дожди с грозами в регионах Центрального федерального округа 12 и 13 июня, сообщили в четверг в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Так, в Липецкой, Калужской, Тамбовской, Тульской области похолодает до + 20-26 градусов, а во Владимирской и Рязанской областях ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с, передает ТАСС.

Как рассказала дежурный синоптик Гидрометцентра по Воронежской области, 12-13 июня в регионе «сохранится жаркая погода до плюс 37 градусов», она связана с прохождением гребня антициклона, однако 13 июня ожидается холодный атмосферный фронт от циклона, погода «осложнится ливнями, грозами, местами с градом, ветром 15-20 м/с и даже шквалистым усилением ветра».

Понижение температуры воздуха на 5-6 градусов до плюс 26-27 градусов прогнозируют ЦГМС по Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областям. В этих регионах в 12 июня возможны кратковременные небольшие и умеренные дожди.

Наибольшее похолодание до плюс 20-26 градусов, а также кратковременные дожди с грозами ожидаются в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Как сообщили в свою очередь в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы, из-за ожидаемой непогоды, все службы в Москве перевели в режим повышенной готовности.

«Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе в течение дня ожидаются дожди, местами сильные, количество осадков до 25 мм, грозы с порывами ветра до 20 м/ сек. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он также сообщил, что городским службам дано указание «активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков», а также «провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах».

Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, готовые в случае необходимости оперативно выехать на место происшествия и устранить последствия.

«В городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций», – подытожил Бирюков.

Ранее россиян предупреждали о переменчивости погоды летом. Так, в центре Европейской России с 1 июня наблюдалось понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня опускался на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики.

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