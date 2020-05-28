Россиян предупредили о резком похолодании с приходом лета

В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

По его словам, заморозков не ожидается, однако температура упадет до 12-15 градусов. Такая погода продержится несколько дней.

Кроме того, резко понизится температура в ближайшие дни в Красноярском крае и в Иркутской области. Она будет на четыре-шесть градусов ниже нормы, а в Новосибирской, Омской областях – на два градуса ниже нормы.

«Резкая смена температуры произойдет в Якутии. Вчера еще было 25-26 градусов, но вторжение холодных масс приведет к снижению температуры на 10-15 градусов», – уточнил Вильфанд.

По прогнозам синоптика, тепло останется только на Урале.

Напомним, ранее в четверг синоптики рассказали, что в Москве ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем в городе температура воздуха составит 20–22 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД