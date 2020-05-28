В Москве ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 20–22 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17–22 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.