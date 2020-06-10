Россиянам объяснили, чем фабричная нарезка колбасы лучше магазинной

Заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.Горбатова Анастасия Семенова прокомментировала рекомендацию Роскачества не покупать нарезки сыров и мяса в супермаркетах и молоко с рук.

«Я поддержу Роскачество и скажу, что чем меньше рук трогало продукт, чем меньше было контакта у продукта с персоналом, тем это лучше. Подчеркну, что ВОЗ насчитывает более 200 заболеваний, которые связаны с потреблением пищевых продуктов. Это пищевые инфекции, которые вызывают микроорганизмы и вирусы. Ежегодно 600 млн человек страдают от пищевых инфекций», – заявила Семенова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также она отметила, что человек сам «является распространителем очень многих заболеваний, даже будучи здоровым». Кроме того, она призвала воспользоваться предложениями пищевой промышленности с «любой возможностью упаковки, в любом количестве, а также с любыми сроками хранения».

Ранее специалисты ведомства дали советы, как бороться с патогенными бактериями, которые могут привести к пищевым отравлениям в летнее время из-за жаркой погоды. Например, с сальмонеллой, которая может встречаться в яйцах, молоке, мясе и воде, рекомендуют бороться путем нагревания продуктов до 70 градусов.