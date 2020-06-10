Названа продолжительность отношений россиян со своей второй половиной

Россияне в среднем состоят в отношениях со своей второй половиной 21 год, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе Научного совета.

«Россияне, кто состоит в отношениях, рассказали, что длительность таких отношений составляет в среднем 21 год, довольно значительный срок. Конечно, этот срок очень отличается по возрастным группам. В самой старшей из них, 60+, срок отношений максимально значительный – 39 лет. Дальше по мере омоложения он сокращается, но даже в возрастной группе 18-24 – четыре года длительность отношений», – сказал Федоров ТАСС.

Он рассказал также о местах и обстоятельствах, в которых познакомились пары.

«На первом месте по распространенности остается круг друзей (48%). 30% считают, что лучше знакомиться на работе или учебе. 15% знакомятся в клубах по интересам, секциях, курсах, на шестой позиции возникает интернет (12%). Мы видим, что плюрализм большой, потому что даже в транспорте 3% опрошенных думают, что можно знакомиться», – отметил глава ВЦИОМ.

Опрос проводился в феврале, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 77% россиян ранее заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений».