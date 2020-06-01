Проект «Мечтай со мной» исполнил заветные желания детей из трех регионов

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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
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              Проект «Мечтай со мной» исполнил заветные желания детей из трех регионов

              1 июня 2020, 21:05

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              В Международный день защиты детей на фестивале «Большая перемена» стартовал марафон исполнения детских желаний, который организовал Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в платформу «Россия – страна возможностей».

              В рамках марафона в этот день исполнилась мечта 8-летней Вероники Марчуковой из Липецкой области, которая мечтала полетать на воздушном шаре, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

              Она мечтала увидеть мир с высоты птичьего полета, и в понедельник совершила свой первый в жизни полет на воздушном шаре. С высоты 600 метров Вероника увидела город Задонск, с аэроплощадки которого совершался запуск шара, с его многочисленными храмами и живописными берегами Дона.

              На борт воздушного шара Вероника взяла мыльные пузыри и символ проекта «Мечтай со мной» – одуванчик.

              «Я счастлива очень сильно, и мне нравится, что маме тоже весело, как и мне!» – поделилась впечатлениями Вероника.

              Видео с мероприятия транслировалось в прямом эфире онлайн-фестиваля «Большая перемена» – так о мечте Вероники Маруковой узнали сотни тысяч жителей нашей страны.

              Также благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил заветное желание 6-летней Самиры Хафизовой из Набережных Челнов республики Татарстан. Она мечтала испечь большой торт в ресторане.

              Она всегда помогает маме в приготовлении, и мечтала научиться готовить что-нибудь сладкое, например, огромный торт ко дню рождения папы.

              «Совсем недавно Самира перенесла 7 месяцев лечения в больнице. Но жизнь, несмотря ни на что, продолжается, а мечты должны сбываться, ведь именно они окрыляют человека и дарят надежду на будущее», – отметили волонтеры проекта «Мечтай со мной».

              1 июня заветная мечта Самиры сбылась. Она вместе с мамой приехала в студию «L’art Culinaire», где с помощью шеф-повара Алексея она приготовила торт-медовик. Самира самостоятельно разбила яйца, замесила миксером нужные ингредиенты, участвовала во всех этапах приготовления торта.

              Торт будет готов ко дню рождения папы, 2 июня.

              Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил также заветное желание 12-летней Ирины Павел из Орловской области. Она мечтала побывать в студии новостей. Вместе с мамой Ира в понедельник приехала к зданию Первого областного канала Орловской области. Ей показали центральный офис, где работают корреспонденты и журналисты, которые готовят материал для выпуска в эфир, на радио и сайт, а также в студию, где проходит съемка.

              На предложение попробовать себя в роли ведущей прогноза погоды Ира с радостью согласилась. Она встала перед камерой и перед хромакеем (зеленый экран, на котором проецируется климатическая карта). Так она дала своей первый прогноз погоды.

              Самым запоминающимся моментом она назвала работу в монтажной рубке, где Ира вместе с режиссером смонтировала свой теледебют на память.

              «Выступить перед объективами телекамер и с первого раза без запинки прочесть текст с телесуфлера – это непростая задача, но Ира с легкостью с ней справилась. У девочки определенно есть талант, который поможет ей стать профессиональной ведущей», – поделились впечатлениями корреспонденты телеканала.

              В рамках Марафона исполнения детских желаний проект «Мечтай со мной» исполняет желания детей от 3 до 17 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

              Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

              Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского. В декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

              В 2019 году проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.


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