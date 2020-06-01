Открыт прием заявок на патриотический слет «ОстроVa» на Сахалине

С 1 июня открывается прием заявок на участие в молодежном патриотическом слете «ОстроVа 2020», который пройдет с 30 августа по 4 сентября на Сахалине. Приглашаются россияне в возрасте от 18 до 35 лет.

В программе слета – более 100 активностей патриотической направленности, призванных повысить привлекательность островного региона для молодежи и рассказать о роли Дальнего Востока в событиях Второй мировой войны, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Центральное мероприятие слета – одноименный форум «ОстроVа 2020», который включает шесть треков, где запланированы дискуссии и выступления экспертов. В направлении «Острова Будущего» молодежь на примере Сахалинской области спроектирует, как она видит будущее и что можно сделать уже сейчас, чтобы сделать его осязаемым.

«Острова Победы» – это обсуждение исторического прошлого и разработка новых форматов для диалога о Великой Победе с молодежью. Участниками трека станут лучшие Волонтеры Победы из разных частей страны и представители патриотических общественных организаций, которые помогут в проведении парада Победы на Сахалине.

На «Островах Мира» будут обсуждать, что такое гражданский патриотизм и в чем он проявляется.

«Острова Впечатлений» помогут определить, чего не хватает для развития внутреннего молодежного туризма в России.

«Острова Перемен» призваны максимально эффективно интегрировать результаты молодежных форумов в дальнейшую деятельность и помогать со стартом инициатив.

На «Островах Медиа» эксперты в журналистике, PR и цифровых технологиях научат транслировать сложные и неоднозначные смыслы, рассказывать о территории.

Кроме основной программы форума, участников ждут авторские экскурсии, гастрономические и арт-фестивали, концерты, творческие субботники, спортивные соревнования. Одним из самых зрелищных событий в рамках форума станет первая, профессионально подготовленная, историческая реконструкция боя за освобождение Южного Сахалина, состоявшегося 11-12 августа 1945 года. Кроме того, участники форума смогут принять участие в деятельности поискового лагеря, работа которого будет вестись по местам боев в районе 50-й параллели.

Сахалинские школьники на слете станут участниками открытых уроков от Волонтеров Победы и присоединятся ко второму этапу конкурса сочинений «Без срока давности». Творческое состязание проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работы 17 победителей первого этапа ранее озвучили артисты Чехов-центра.

Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Прием заявок на участие проводится до 20 июня 2020 года. Подать заявку можно на официальном сайте: www.ostroVa2020.ru.