Эксперт указал на аморальность спекуляций «Голоса» на здоровье людей

Критикуемый движением «Голос» документ о проведении голосования по Конституции еще не принят Центральной избирательной комиссией, а потому его обсуждение является абсурдным, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель председателя правления «Ассоциации юристов России» Сергей Костенко.

«Документ, который комментирует ассоциация «Голос» Центральная избирательная комиссия России в настоящее время не принимала. Поэтому с юридической точки зрения полагаю, что обсуждать непринятые документы, является абсурдным», – заявил Костенко.

В то же время он добавил, что «Общественная палата Российской Федерации в состоянии назначить наблюдателей на все избирательные участки и обеспечить наблюдение за всеми этапами общероссийского голосования».

«Нужно исходить из того, что эпидемиологическая ситуация в регионах России разная, но основная задача – обеспечить голосование, сохранить здоровье избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, поэтому беспрецедентные меры, которые принимает ЦИК в этом направлении являются оправданными и необходимыми. В любом случае полагаю, что нужно дождаться, когда президент Российской Федерации примет решение по дате общероссийского голосования, а ЦИК примет необходимый для его проведения пакет документов», – добавил эксперт.

Он выразил уверенность, что «система избирательных комиссий в этих непростых условиях обеспечит проведение общероссийского голосования. Спекуляция на здоровье людей недопустима и аморальна».

В воскресенье сопредседатель ассоциации НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что критикой несуществующего документа и предполагаемого порядка проведения голосования по Конституции движение «Голос» демонстрирует неуважение к согражданам.